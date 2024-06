Itago investe in Vernici Caldart, gli studi coinvolti

Antonio Zecca, Alessandro Manico, Alessandro Vischi

Eversheds Sutherland ha assistito ITAGO SGR S.p.A. per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento, tramite leva finanziaria, e acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Vernici Caldart Srl, con un team guidato dal partner Alessandro Vischi (foto) e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dalle trainee Elena Gangal e Francesca Schiavone per gli aspetti societari e parasociali.

Eversheds ha agito con un team multi-practice composto altresì dalla partner Daniela Viaggio e dall’associate Antonio Muscarà per gli aspetti legati al finanziamento, dalla partner Valentina Pomares e dall’associate Giulia Basso per gli aspetti giuslavoristici, dal partner Giuseppe la Rosa e dall’associate Marta Pozzoli per gli aspetti amministrativi, dall’of-counsel Anna Maria Stein per gli aspetti legati alla proprietà intellettuale, nonché dal partner Massimo Maioletti e dall’associate Edoardo Coia per gli aspetti legati alla privacy.

Vernici Caldart è stata fondata nel 1977 ed opera in due stabilimenti, dopo un trend di crescita consolidato in termini di volumi e marginalità ha chiuso l’esercizio 2023 con circa 30 milioni di euro di fatturato.

L’operazione mira ad accelerare il progetto di sviluppo di Vernici Caldart tramite l’espansione in mercati esteri ad alto valore aggiunto ad oggi non presidiati, eventualmente anche tramite operazioni di M&A.

Spada Partners ha assistito ITAGO e in particolare Antonio Zecca (foto), partner, con Francesco De Buglio e Pierdamiano Abbenante, ha curato la financial due diligence; Luca Zoani, partner, con Pasquale Miracolo e Pierpaolo Colucci, ha curato la tax due diligence e la struttura fiscale dell’operazione.

ERM ha assistito ITAGO in relazione alla ESG due diligence e GOETZ PARTNERS in relazione alla business due diligence.

SLC - Studio Legale Campoccia Avvocati Associati ha assistito il venditore nella negoziazione e redazione dei contratti e in relazione a tutti gli aspetti legali riguardanti l’operazione di vendita e di reinvestimento, con un team guidato dal partner Rolf Trevisan. Pucher Zara & Partners con il senior partner Massimo Zara, Mattia Botta ed Alessandra Reveane ha agito nel ruolo di advisor finanziario dei venditori.

Lo Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati, con un team trasversale guidato dall’Avv. Alessandro Manico (foto) e composto dall’Avv. Alessandro Cigolla per gli aspetti legali e dal dott. Luigi Cecere per gli aspetti fiscali, ha assistito Banca Popolare di Sondrio nella negoziazione del contratto di finanziamento e del security package per l’acquisizione di Vernici Caldart.