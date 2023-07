Italia Solare elegge il nuovo Consiglio direttivo

L'avv. Francesco Pezone di PMLaw e l'avv. Emilio Sani dello Studio Legale Sani Zangrando confermati nel direttivo in qualità di consiglieri

L'Assemblea dei Soci di Italia Solare del 12 luglio ha eletto il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Alla presidenza viene riconfermato Paolo Rocco Viscontini, uno dei fondatori di Italia Solare nel 2015 che sarà coadiuvato da un gruppo composto da 29 consiglieri.



Nello Specifico, risultano essere eletti nel consiglio direttivo Emilio Sani (Sazalex), Viscontini, Stefano Cavriani (Ego Energy), Rolando Roberto (Enerworks Europe), Maria Sabella (Relight Energy Services), Andrea Brumgnach (Ceress), Claudio Conti (MC Energy), Laura Onnis (ELGEA/Autostrade per l'Italia), Andrea Zanotti (Zanotti Energy Group), Claudia Vannoni (K2), Emiliano Pizzini (Mega TIS), Fulvio Ferrari (Higeco More), Marco Balzano (Studio Tecnico Ing. Balzano), Mauro Moroni, Valerio Natalizia (SMA Italia), Andrea Parrini (PM Service), Attilio Piattelli (SunCity Group), Annarita Mitola (BFP Service), Giovanna Licata (Helexia Energy Services), Francesco Pezone (Pmlaw), Andrea Rovera (Wattkraft), Illuminato Bonsignore (3eee), Tiziano Mariani (MoMa Studio Tributario), Andrea Voigt (Aream), Gianluca Proietti (Huawei), Daniela Carriera (ERP Italia), Alberto Cuter (Jinko Solar), Diego Arbizzoni (Open), Edouard Dupuy (Smart Energies).



Italia Solare è un'associazione di promozione sociale che sostiene la difesa dell'ambiente e della salute umana supportando modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell'energia attraverso la generazione distribuita da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico.