IVA all’importazione, sulla natura di diritto di confine la Cassazione converge sulla Riforma

Prima entrare nel merito della sentenza di cui ci vogliamo occupare (43140/2024) appare certamente opportuno segnalare, in modo chiaro e senza fraintendimenti, che le incertezze sul tema connesso alla natura dell’IVA all’importazione sono state superate dall’entrata in vigore del DLgs. 141/2024.

Questa normativa stabilisce (vedasi quanto afferma in modo esplicito l’art. 27 co. 2) una posizione non equivoca ed inserisce, a far tempo dal 4.10.2024, l’IVA all’importazione nell’ambito dei diritti di confine...