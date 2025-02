Jacopo Polinari e Daniele Archilletti nuovi Partner in Lipani - Legal & Tax

Daniele Archilletti, Jacopo Polinari

Jacopo Polinari, nato nel 1982, è stato nominato Equity Partner dello Studio. Entrato a gennaio 2016 per supportare il settore del giudiziale amministrativo, Jacopo si è progressivamente distinto per il suo approccio “circolare” al sistema giuridico e per la flessibilità nella trattazione di diverse materie. Nel 2021 ha esteso la sua competenza al settore antitrust e, nel corso del 2024, ha assunto la responsabilità del settore civile, consulenza e contenzioso.

“E’ il coronamento di un percorso iniziato dieci anni fa. Quando ho avuto i primi contatti con lo Studio” ha commentato Jacopo “ ho capito che, sia per il Team sia per la qualità delle questioni seguite, era tutto diverso, più interessante e più grande da quanto avessi visto fino ad allora, anche in realtà molto più strutturate. Spettava a me meritare di far parte di quel gruppo. Adesso si tratta di continuare a costruire insieme, come se fosse un nuovo inizio”.

Daniele Archilletti, nato nel 1988, è stato nominato Partner Ordinario dello Studio. Entrato a far parte dello Studio ad aprile 2021, Daniele si è subito reso disponibile a impegnarsi in secondment strategici presso clienti primari come Acciaierie Italiane (già ILVA) e Intellera. Attualmente, supporta il settore del contenzioso e della consulenza nel diritto amministrativo.

“È una nomina – ha dichiarato Daniele - che mi consente di essere fiero del percorso svolto sinora e di individuare nuovi traguardi da raggiungere. Sono riconoscente verso tutti coloro che in questi anni hanno arricchito quotidianamente il mio bagaglio umano e professionale. Ringrazio Damiano Lipani, per la sua leadership, e tutti i Colleghi di Studio, perché mi consentono di vivere in un ambiente stimolante, oltre che in continua crescita”.

“I Partner appena nominati” ha aggiunto Damiano Lipani, Founder & Managing Partner Studio Lipani - Legal & Tax “rappresentano al meglio lo spirito dello Studio in termini di dedizione, competenza e immedesimazione nei problemi dei clienti. Auguriamo a Jacopo di proseguire con la stessa capacità, passione ed energia dimostrate in tanti anni di appartenenza allo Studio, e a Daniele di diventarne sempre più una colonna portante”.