Jones Day e PedersoliGattai nella cartolarizzazione di crediti commerciali originati da un primario gruppo societario operante nel settore della c.d. “economia circolare” e strutturata da Banca Akros

Vinicio Trombetti, Fabio Maria Guidi, Francesco Lucernari, Emanuela Campari Bernacchi

Jones Day ha assistito Banca Akros (nel ruolo di arranger) e Banco BPM (nei ruoli di investitore senior e account bank) - primari players del mercato dei “trade receivables” - nella strutturazione di una operazione di cartolarizzazione multi-originators avente ad oggetto crediti commerciali originati da un primario gruppo societario operante nel settore della c.d. “economia circolare”.

L’operazione è stata realizzata tramite l’emissione, da parte di una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, di più classi titoli asset-backed a ricorso limitato con struttura c.d. “partly-paid” denominati in Euro e che sono stati sottoscritti da una pluralità di investitori fra cui Banco BPM (quale investitore senior).

Jones Day (in qualità di drafting counsel) ha assistito Banca Akros in qualità di arranger e Banco BPM in qualità di investitore senior e account bank con un team guidato dai partners Vinicio Trombetti e Fabio Maria Guidi e composto dagli associates Dario Cidoni e Maddalena Catello. Gli aspetti di diritto tedesco dell’operazione sono stati curati dal partner Ulf Kreppel.

I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.

PedersoliGattai (in qualità di reviewing counsel) ha assistito gli originators con un team guidato dalla partner Emanuela Campari Bernacchi e composto dal counsel Francesco Lucernari e dall’associate Carlotta Antonelli.