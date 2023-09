K&L Gates nella cessione di Vighi Security Doors S.p.A. a Eroy Neslie S.r.l.

Elio Marena









K&L Gates ha assistito i soci di Vighi Security Doors S.p.A., azienda leader nel settore delle porte blindate di alta gamma con sede a Colorno (PR) nella sua cessione alla società di Milano Eroy Neslie S.r.l., guidata dal manager Richard Simonin che vanta una solida esperienza internazionale. Si apre così la possibilità per Vighi di crescere a livello nazionale e nei mercati esteri.



Vighi è stata assistita dal partner di K&L Gates, Elio Marena (in foto), che si è occupato degli aspetti corporate/M&A dell'operazione.



Berg Advisors e Goldmine hanno assistito Eroy Neslie e Vighi in qualità di financial advisor.