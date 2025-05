K&L Gates con Linz Electric (Gruppo Pedrollo) nell’acquisizione di KW Generator GmbH: nasce un polo europeo nella generazione elettrica

Arturo Meglio, Martina Ortner

K&L Gates Studio Legale Associato ha assistito Linz Electric SpA (Gruppo Pedrollo) nell’acquisizione di una partecipazione del 60% del capitale sociale di KW Generator GmbH (KWG).

K&L Gates ha prestato assistenza legale su ogni aspetto dell’operazione, con un team coordinato in Italia dal partner Arturo Meglio (in foto a sinistra) e per la Germania dalla partner Martina Ortner (in foto a destra), affiancata da Richard Resch, associate.

Per Linz Electric, Translink Corporate Finance (Italia e Germania) ha agito come advisor finanziario dell’operazione, mentre della due diligence finanziaria e fiscale si è occupata PriceWaterhouseCoopers (Italia e Germania).

KWG ed i suoi azionisti sono stati assistiti dallo studio legale SGP Schneider Geiwitz e dall’advisor finanziario EurA AG.