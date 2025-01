K&L Gates, PedersoliGattai e PwC TLS nella vendita dal fondo Opal di Kryalos SGR al Gruppo Crea.Re della Galleria Subalpina di Torino

Arturo Meglio e Federica Baccigalupi

K&L Gates ha assistito il gruppo Crea.RE, capofila di una cordata di imprenditori, nell’acquisizione della Galleria Subalpina dal fondo Opal gestito da Kryalos SGR e sottoscritto da Blackstone.

Con una superficie di 14.000 metri quadrati, la Galleria Subalpina è uno storico edificio torinese che ospita 21 unità commerciali. Situata nel cuore di Torino, tra Piazza Castello e Piazza Carlo Alberto, è uno dei punti di riferimento per la vita sociale della città.

K&L Gates ha assistito gli acquirenti, guidati dal Gruppo Crea.Re, per i profili corporate, real estate e tax con un team composto dai partner Arturo Meglio (in foto a sinistra), Francesco Sanna e Vittorio Salvadori di Wiesenhoff e coadiuvato dalle associate Cecilia Dubla, Elisa Tambè e Gaia Bacchi.

PedersoliGattai ha assistito Kryalos SGR per gli aspetti contrattuali e real estate, con un team composto dal partner Andrea Francesco Castelli, dalla senior counsel Federica Baccigalupi (in foto a destra) e dall’associate Matteo Luison.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti, con il team guidato dal director Andrea Fusaro e composto dal senior manager Santolo Lippiello e dal senior associate Cosmin Pletl, sotto la responsabilità del partner Marco Vozzi, ha assistito Kryalos SGR S.p.A., quale società di gestione del Fondo Opal, negli aspetti fiscali relativi alla vendita.

K&L Gates è uno studio legale globale con quasi 2.000 avvocati che esercitano la professione in oltre 40 sedi, completamente integrate fra loro e dislocate in America, Europa e Medio Oriente, Asia e Australia. In Italia K&L Gates opera attraverso la sede di Milano dal 2012 che conta oltre 50 professionisti di cui 13 soci, e assiste clienti italiani ed internazionali in molteplici aree di attività: diritto societario, fusioni ed acquisizioni e private equity, diritto commerciale, gestione collettiva del risparmio e regolamentazione finanziaria, contenzioso e arbitrati, diritto fallimentare e ristrutturazioni, diritto bancario, diritto del lavoro, real estate, diritto amministrativo, diritto tributario, proprietà intellettuale, diritto dell’Unione Europea. Grazie all’elevata competenza tecnica e alla piattaforma globale, K&L Gates è in grado di assistere i propri clienti di fronte alle sfide legali quotidiane, date dalla complessità e mutevolezza degli scenari economici e regolamentari a livello mondiale.