K&L Gates vince un arbitrato internazionale AAA (American Arbitration Association) per Anika Therapeutics S.r.l.

Il team Litigation and Arbitration delle sedi di Boston e Milano di K&L Gates composto da Micheal De Marco (partner Boston, in foto a sinistra), Brandon R. Dillman (senior associate Boston), Pierluigi Vingolo (senior associate Milano, in foto a destra) e Giovanni Brescacin (trainee Milano) ha rappresentato con successo Anika Therapeutics S.r.l., una società parte del gruppo di Anika Therapeutics, Inc., multinazionale statunitense quotata al Nasdaq e player globale nel settore della ideazione, realizzazione e commercio di innovativi dispositivi medici, in un complesso arbitrato internazionale innanzi all’American Arbitration Association soggetto alla legge del Massachusetts e relativo ad un rapporto contrattuale cross border riguardante gli inadempimenti posti in essere da un distributore sudamericano nella distribuzione di dispositivi medici innovativi prodotti da Anika Therapeutics S.r.l.

Dopo la fase dibattimentale e istruttoria con trattazione ibrida (contestualmente in loco e da remoto), l’arbitro all’uopo nominato ha interamente accolto le domande di Anika Therapeutics S.r.l. condannando il distributore al pagamento di quanto dovuto alla prima, oltre interessi convenzionali e le spese legali relative all’arbitrato.

