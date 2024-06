KPMG, Linklaters e Chiomenti nell’acquisizione del Gruppo Italpannelli da parte di ArcelorMittal Construction

Paolo Mascaretti, Franco Agopyan, Giorgio Fantacchiotti e Mariasofia Ricci

KPMG e Linklaters hanno assistito ArcelorMittal Construction nell’acquisizione di Italpannelli Italia e Spagna in qualità di M&A e legal advisors. Questa operazione segna la seconda acquisizione di aziende Italpannelli da parte di ArcelorMittal, dopo l’acquisto di Italpannelli Germania nel marzo del 2023.

Italpannelli è leader nella produzione di pannelli isolanti leggeri per tetti e facciate, con stabilimenti produttivi a Zaragoza in Spagna e in Abruzzo in Italia. Queste strutture, che combinano sette linee di produzione con una capacità annuale di tredici milioni di m² di pannelli sandwich, servono primariamente i mercati dell’Europa centrale e orientale, nonché i mercati francese, tedesco, italiano e spagnolo, con un impiego di circa 260 persone.

L’acquisizione rafforza significativamente la posizione di ArcelorMittal Construction nel mercato dei pannelli, ampliando sia l’offerta di prodotti sia la presenza geografica del gruppo.

Linklaters ha curato gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Giorgio Fantacchiotti e coadiuviato dalla managing associate Mariasofia Ricci e dagli associate Giulia Bordin e Rodrigo Luca Savergnini Leao. Gli aspetti giuslavoristici sono stati curati da un team guidato dalla counsel Federica Barbero, coadiuvata dalla managing associate Angela Bruno.

KPMG Corporate Finance ha curato gli aspetti finanziari dell’operazione e ha assistito il management di ArcelorMittal nelle negoziazioni; in aggiunta KPMG Transaction Services ha seguito la financial, tax e ESG due diligence. Il team M&A cross-border di KPMG è stato coordinato da Paolo Mascaretti e Jonathan de Hemmer Hamborg, rispettivamente partner di KPMG Corporate Finance Milano e Luxembourg, con il supporto del director David Santos e del manager Paolo Gregoratti. I team KPMG Transaction Services sono stati coordinati da Andrea Longoni e Alessandro Arienti, per la financial due diligence, Domenico Litido per la tax due diligence, e Stefano Giacomelli per la ESG due diligence.

Chiomenti ha assistito i venditori con un team guidato dal Partner Franco Agopyan e composto da Arnaldo Luigi Cremona, Mariagrazia Mazzaglia e Francesca Andrisani.