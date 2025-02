LA NUOVA TUN NAZIONALE - L'ANALISI DELLE TABELLE - Valori percentuali affini a "Milano" che assicurano importi più omogenei

Il nostro compito, innanzitutto, sarà quello di cercare di fare un primo esame dei valori pecuniari previsti dalla Tun, comparandoli con quelli contenuti nelle Tabelle di origine pretoria utilizzate sino a ora, e cioè Milano e Roma.

Dopo 20 anni di attesa (l'articolo 138 del codice delle assicurazioni è contenuto infatti nel Dlgs n. 209 del 07 settembre 2005) è stato finalmente pubblicato il Dpr n. 12 del 13 gennaio 2025 con cui è stata adottata la Tabella unica nazionale volta a regolare il risarcimento dei danni non patrimoniali per le lesioni di non lieve entità (menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra il 10% e il 100% di danno biologico) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché ...