L'ANDAMENTO DEL CIVILE - Civile "sotto stress" normativo e giudici alla rincorsa dei vuoti

I correttivi alla Riforma Cartabia (Dlgs 164/2024 e Dlgs 216/2024) e le integrazioni al Codice della Strada (legge n. 177/2024) rappresentano i provvedimenti di maggior rilievo, che hanno caratterizzato l'anno trascorso

Novità nel 2024 anche nel settore civile, soprattutto a livello processual-normativo, per il tramite dell'epocale riforma Cartabia, al terzo correttivo, molto meno in ambito sostanziale, attraverso le pronunce che non hanno tracciato veri e propri cambi di direzione, se non limitatamente a talune tematiche.

Gli interventi normativi di rilievo che hanno innovato il settore

L'intervento correttivo della Cartabia, attuato col Dlgs n. 164/2024, si colloca nel contesto degli impegni assunti col Pnrr teso a semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile...