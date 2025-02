L'ANDAMENTO DEL COMUNITARIO - Cedu boccia e condanna l'Italia per la gestione dei diritti d'autore

Costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi la normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d'autore le società indipendenti stabilite sul suolo italiano. Lo ha affermato la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-10/22

Non è una novità che l'Italia collezioni inadempienze e violazioni ai vincoli europei, prontamente sanzionati dalle Corti unionali. Bocciatura del sistema italiano nella gestione della concorrenza poiché, per la Cgue, lede i principi comunitari. Interessante anche la pronuncia sul termine di prescrizione per l'azione di risarcimento per i danni subiti dall'esposizione all'amianto, che per la Corte unionale non inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'esposizione perché è necessario considerare...