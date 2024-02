L’Avv. Duccio Mortillaro entra in Fox Rothschild alla guida della nuova Italian Practice

Duccio Mortillaro

Fox Rothschild è lieto di dare il benvenuto a Duccio Mortillaro (in foto), nuovo socio che dirigerà la Italian Practice dello studio. Mortillaro opererà dagli uffici di New York, Miami e Los Angeles. L’ingresso di Duccio Mortillaro amplierà le competenze corporate internazionali dello studio.

"Un numero crescente di clienti internazionali si sta espandendo negli Stati Uniti", ha detto Dianna G. El Hioum, Chief Growth Strategist di Fox. "L'esperienza di Duccio nella guida di operazioni cross-border e sarà di grande beneficio per questi clienti, nonché per le imprese americane che cercano di espandersi a livello internazionale. Ciò è di particolare interesse in Italia e in tutta Europa, dove Duccio ha una solida conoscenza del mercato e relazioni professionali di lunga data."

L’avvocato Mortillaro, esperto di corporate e M&A, concentra la sua pratica sulle operazioni societarie e commerciali cross-border assistendo società multinazionali ed entità commerciali non statunitensi - principalmente dall'Italia e da altri paesi europei – nell’effettuazione e gestione dei loro investimenti negli Stati Uniti, nonché aziende statunitensi che operano in Europa e America Latina. L’avvocato Mortillaro agisce anche in qualità general counsel esterno per imprese non statunitensi che operano in USA, fornendo assistenza in tutti i settori del diritto e focalizzandosi su soluzioni pratiche ad alto valore aggiunto per la clientela.

Mortillaro ha, tra l’altro, acquisito specifiche competenze in operazioni di project finance assistendo società impegnate nello sviluppo di progetti sia statunitensi che cross border in tutte le loro fasi, ed in molteplici settori, dall’energia alle telecomunicazioni.

I suoi clienti, che operano nei campi più diversi quali il manufatturiero, l’alta tecnologia, i beni di consumo e servizi, variano per dimensioni e portata, dalle piccole imprese private alle grandi multinazionali, e spaziano in molteplici settori industriali, quali automotive, farmaceutici, dispositivi medici, moda, elettronica, macchinari industriali, costruzioni e design. L’avvocato Mortillaro è bilingue in italiano ed inglese e parla correntemente lo spagnolo.

Duccio Mortillaro ha conseguito un Juris Doctor, (J.D.) con lode, presso la University of Miami School of Law, e il Master of Laws (LL.M.) alla University of California, Los Angeles, School of Law. Possiede una Laurea in Giurisprudenza ricevuta dall’Università degli Studi di Milano ed è autorizzato all’esercizio della professione legale in diverse giurisdizioni degli Stati Uniti, tra cui California, Florida, New York e Washington D.C., nonché in Italia presso la Corte d’Appello di Milano.

Con 1.000 avvocati in 29 uffici in tutti gli Stati Uniti, Fox Rothschild ha lanciato una propria Italian Practice composta da un team multidisciplinare di avvocati esperti in materie di diritto societario e commerciale, proprietà intellettuale, fiscalità internazionale, contenzioso ed arbitrati, nei settori più disparati tra cui energia, farmaceutici, dispositivi medici, media ed alta tecnologia, moda e design.

Il team offre un’ampia gamma di servizi legali alla clientela italiana con una expertise ad ampio spettro su problematiche i ed operazioni diverse, tra cui fusioni e acquisizioni, investimenti sia strategici che industriali, dal green field alle acquisizioni e fusioni alle joint venture fino al project finance, raccolta di capitali (compresi finanziamenti equity e non equity, e quotazioni nei mercati mobiliari) e dismissioni su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Prima di entrare in Fox Rothschild, Mortillaro è stato partner presso Raines Feldman Littrell LLP.

Fox Rothschild LLP è uno studio legale nazionale. Con 1.000 avvocati con uffici nelle principali città degli stati uniti. Lo studio offre i vantaggi di un grande studio multidisciplinare coniugato ad un approccio boutique in cui il partner è a disposizione del cliente. Investiamo il nostro tempo per conoscervi al meglio e comprendere le vostre esigenze. Soluzioni creative e standard di servizio eccellenti sono i nostri segni distintivi. Da Fox le sfide dei clienti diventano le nostre. Visita www.foxrothschild.com