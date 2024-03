L’avvocato che si autodifende non versa l’Iva

L’avvocato che si autodifende non deve versare l’Iva in quanto la prestazione viene erogata e fruita dallo stesso soggetto. Con un unico motivo, la ricorrente in Cassazione ha eccepito che a suo carico l’Iva non fosse dovuta, per essere stata la prestazione di servizi resa in regime di autoconsumo, al di fuori, quindi, dall’ambito di applicazione dell’Iva e pertanto non comportante per il professionista (difensore in proprio) vittorioso alcun obbligo di fatturazione.

Il ricorso in Cassazione

Il ricorso proposto...