L’avvocatura romana vince il premio europeo Druckman 2025

Il progetto “It’s not to get, it’s together”, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli, ha conquistato il prestigioso Druckman Prize for Negotiation Innovation 2025. Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito della European Negotiation Conference di Parigi, come miglior progetto formativo innovativo dell’anno.

L’iniziativa, rende noto il COA, è dedicata alla memoria dell’avv. Maria Serpieri ed è stata ideata per insegnare ai...