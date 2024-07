ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - Sezione Umbria - presenta il convegno dal titolo

“L’EFFICACIA NEL TEMPO DELLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO”.

Durante l’evento i relatori si confronteranno anzitutto sulla natura giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, per poi indagare l’efficacia rispetto al tempo delle nuove disposizioni sanzionatorie amministrative, così come introdotte in attuazione della delega per la riforma del sistema tributario. Difatti, la novella porta con sé una problematica di diritto transitorio di non poco conto perché, mentre per le violazioni di rilevanza penale è pacificamente ammessa la portata delle nuove norme anche a fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore delle stesse, in attuazione del principio del favor rei , per le violazioni di rilevanza amministrativa, invece, le nuove norme si applicheranno solamente ai fatti posti in essere successivamente al primo settembre 2024, in deroga quindi sia al principio del favor libertatis che al principio della retroattività della lex mitior . Le ragioni di questa distinzione sembrano con tutta evidenza ascriversi ad esigenze di equilibrio di bilancio.

Il convegno si propone dunque di indagare il tema dei rapporti tra principi costituzionali posti a presidio dell’equilibrio di bilancio e principi costituzionali posti a tutela dei diritti del singolo, anche alla luce dei principi internazionali e comunitari, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE.

Il convegno avrà luogo a Perugia il prossimo 13 settembre dalle 15,00 alle 19,00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Sala Lauree, in via A. Pascoli n. 33 . La partecipazione dà diritto a n. 4 crediti formativi in Diritto tributario presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia e a n. 4 crediti formativi presso l’ODCEC di Perugia.

Per iscriverti, compila il form di registrazione

Segreteria organizzativa: Cesare Borgia cesare.borgia@uniroma1.it

CONSULTA IL PROGRAMMA