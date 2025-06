L’Equo Compenso dell’ODV e il “ponte analogico” con i Contratti Pubblici

La sentenza Cass. Pen. Sez. VI n. 4535/2025 solleva una questione di rilevanza sistemica: l’ODV aveva un budget di soli 2.500 euro annui per un singolo avvocato, cifra stigmatizzata dalla Corte come inadeguata per garantire un controllo efficace. Questo episodio rivela una problematica strutturale che richiede un approccio sistemico alla tutela dell’adeguatezza remunerativa.

Il Ponte Analogico con l’Equo Compenso nei Contratti Pubblici

L’istituto dell’equo compenso nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 8) e la necessità di budget adeguati per...