L’esistenza del vincolo fa presumere il dolore di Antonio Serpetti di Querciara

Il danno parentale non è limitato al solo sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti ma può includere il danno biologico, se si sviluppa un’effettiva lesione alla loro integrità psicofisica, accertata sul piano medico-legale, che si può provare anche per presunzioni semplici e massime di comune esperienza, in quanto l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite. Resta ferma, per la controparte, la possibilità di dimostrare l’assenza del...