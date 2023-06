L'evasione fiscale non è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno di Pietro Alessio Palumbo

L'Amministrazione non aveva tenuto nel dovuto conto dell'integrazione e della Certificazione Unica nella quale si indicava per l'anno precedente il possesso di un certo reddito

Secondo il CGARS (sentenza 379/2023) l'evasione fiscale e contributiva, in conformità con il principio di legalità, non può essere ragione, neanche indiretta, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno: il nostro legislatore non ha previsto che l'evasione fiscale sia causa ostativa in sé stessa considerata. Diversamente una eventuale situazione di evasione in capo all'immigrato, regolarmente accertata, deve essere oggetto di provvedimenti tipici, adottati dagli organi competenti dell'Amministrazione...