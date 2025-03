L’evoluzione del rapporto di agenzia in ambito lavorativo

La QUESTIONE Che cos’è il rapporto di agenzia? Quali sono le disposizioni normative di riferimento? Quali sono gli elementi peculiari del rapporto di agenzia? Cosa succede in caso di cessazione del rapporto di agenzia?

Inquadramento

Nell’ordinamento giuridico nostrano il contratto di agenzia rappresenta una tipologia negoziale di precipua tipizzazione legislativa, per mezzo della quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra e dietro il pagamento di una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

L’addentellato normativo di riferimento va individuato, in primis, nelle previsioni codicistiche contenute nel libro IV “Delle obbligazioni”, al Capo X del Titolo III dedicato...