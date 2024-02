L’Importanza dell’educazione mediatica contro i deepfake e la disinformazione

Cosa sono i deep fake

I deepfake sono una tecnologia di intelligenza artificiale che permette di creare o modificare contenuti audiovisivi con un alto grado di realismo . Questa tecnologia si avvale di algoritmi di deep learning per studiare e replicare le caratteristiche fisiche e comportamentali di individui specifici. Una volta completato l’addestramento, il sistema può produrre video o registrazioni audio false ma realistiche, in cui le persone appaiono fare o dire cose che non hanno mai fatto o detto.

Dietro le Quinte dei Deepfake: Software e Algoritmi alla Base della Tecnologia

I deepfake ...