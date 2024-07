L’incidenza sull’imputabilità dell’abuso di alcol

Imputabilità - Uso di alcol - Alcolismo e ubriachezza abituale - Cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti - Incidenza sulla capacità di intendere e di volere e sulla determinazione della pena.

L’alcolismo non è causa esimente dei delitti, ma al contrario elemento valorizzabile ai fini del tendenziale riconoscimento di una maggiore pericolosità dell’agente, tale da meritare, ex art. 94 c.p., non solo l’aggravamento della pena, ma anche l’applicazione di una misura di sicurezza...