L’interdittiva antimafia non blocca gli aiuti di Patrizia Maciocchi

La società destinataria di un’informazione interdittiva antimafia conserva il diritto di accedere agli aiuti statali per le aziende in difficoltà. La preclusione scatta, infatti, solo in caso di provvedimenti definitivi









La società destinataria di un’informazione interdittiva antimafia conserva il diritto di accedere agli aiuti statali per le aziende in difficoltà. La preclusione scatta, infatti, solo in caso di provvedimenti definitivi, e l’informazione interdittiva - che ha natura cautelare e preventiva - non lo è visto che può essere revocata. La Cassazione (sentenza 43266) ha accolto il ricorso dell’amministratore di una Srl, i cui beni erano stati preventivamente sequestrati in vista della confisca. La misura...