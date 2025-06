Pornografia virtuale, non è esclusa nelle ipotesi di rappresentazioni fumettistiche

In tema di pornografia virtuale, non si può escludere l’applicabilità dell’articolo 600 quater 1 cod. pen. nelle ipotesi di rappresentazioni fumettistiche, dal momento che vi possono essere anche nei fumetti immagini la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni ed attività sessuali implicanti minori, che non hanno avuto alcuna corrispondenza con fatti della realtà. (Cass. Pen., Sez. III, sentenza 16 giugno 2025 n. 22579 – Pres. Di Nicola, Cons. Rel. Giorgianni).



Il caso...