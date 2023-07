L'invio a più caselle Pec di un messaggio diffamatorio non fa scattare l'aggravante della diffusione su internet di Paola Rossi

Non è l'uso della rete in sé a far presumere la pubblicità, ossia la diffusività verso un numero indeterminato di persone

L'invio di un messaggio di posta elettronica certificata - anche a più destinatari - non costituisce di per sè l'aggravante del terzo comma dell'articolo 595 del Codice penale che punisce la diffamazione. Inizialmente la norma prvedeva l'aggravante per la condotta commessa a mezzo stampa. Oggi la nozione è quella della potenziale pubblicità che, con i nuovi mezze di comunicazione, può raggiungere un contenuto diffamatorio. L'immissione in internet di un messaggio è già stata considerata dalla giurisprudenza come presunzione di un alto rischio di diffusione dei contenuti condivisi. Ma non è l'uso della rete in sé a far scattare l'aggravante, bensì lo specifico strumento utilizzato per comunicare l'opinione diffamatoria. Siti web e commenti postati sui social sono considerati i più pericolosi per tale diffusività, ma lo stesso non può dirsi per la posta elettronica; anche se si tratta di mezzi telematici che utilizzano tutti la rete.

E, soprattutto, alla luce della più moderna giurisprudenza che ha individuato tra i mezzi atti a dare ampia pubblicità a un contenuto diffamatorio la posta elettronica o internet la sentenza n. 31179/2023 della quinta sezione penale della Cassazione opera un netto distinguo tra i due strumenti telematici.

Infatti, la Suprema corte afferma che la pubblicazione di un medesimo messaggio tramite Pec (o e-mail) o su siti web (compresi quelli a pagameento) ha una diversa offensività potenziale, a meno di prova contraria.

Di consegnuenza, dicono i giudici, nel caso di pubblicazione su siti web o sui social il messaggio offensivo si presume diffuso a un indeterminato numero di destinatari per cui la diffamazione risulta in sé aggravata. Stessa presunzione non può scattare in caso di un invio tramite posta elettronica anche se indirizzata a diversi destinatari. L'accesso riservato e tramite credenziali fa presumere appunto una comunicazione a una persona individuata e esenza finalità intrinseche del mezzo utilizzato alla pubblciità dei messaggi ricevuti.

La sentenza prende atto però della giurisprudenza creatasi sul tema dove, ad esempio, l'invio di una mail diffamatoria su una casella di posta elettronica potenzialmente accessibile da più soggetti (come quelle istituzionali consultabili non solo dal destinatario, ma anche dagli addetti alla corrispondenza) integra l'aggravante stessa.

L'aggravante è costituita dalla pubblicità data al contenuto diffamatorio verso un' ampia platea di persone. Inizialmente l'aggravnte era nata a fronte di una diffusione a mezzo stampa proprio a causa della diffusività dello strumento. Ma oggi hanno raggiunto lo stesso grado di offensività nuovi strumenti tecnologici tra i quali internet, che risulta essere il pericoloso. Quindi la stessa giurisprudenza ha ampliato le ipotesi incui l'aggravante possa scattare ricomprendendovi le nuove tecnologie informatiche e soprattutto telematiche.