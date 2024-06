L’ormai indispensabile ruolo del Legal Design nell’ottimizzazione delle Policy Whistleblowing

Introduzione

Questo contributo si propone di analizzare le modalità mediante le quali i documenti legali possono essere resi maggiormente accessibili grazie al fondamentale contributo del Legal Design , che ha il merito, come si vedrà più avanti, di consentire che il contenuto degli stessi possa raggiungere in maniera semplificata e celere - ma non per questo meno efficace - la più ampia platea di utenti. Più nello specifico, si andrà ad approfondire l’applicabilità del metodo del c.d. design thinking al fine...