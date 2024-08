La breve durata del matrimonio non esclude il riconoscimento dell’assegno di mantenimento

Famiglia - Matrimonio - Separazione - Effetti patrimoniali della separazione personale tra coniugi - Assegno di mantenimento - Criteri - Durata breve del matrimonio

La separazione personale tra coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale. Infatti, tra le circostanze da considerare sugli effetti patrimoniali dopo la separazione, ex art. 156 c.c., vi rientra anche la durata del matrimonio, la cui brevità non è causa di esclusione del riconoscimento dell’assegno di mantenimento...