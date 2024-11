La contestazione all’ente dell’illecito amministrativo solo nelle forme ex art. 59 del decreto 231

Responsabilità 231 - Persone giuridiche - Contestazione dell’illecito amministrativo - Contestazione nelle forme ex art. 59, comma 1, Dlgs. n. 231/2001 – Atti ex art. 407 bis comma 1, cpp come inserito dall’art. 22, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 150/2022 (riforma cartabia) - Decreto di citazione diretta ex art. 552 cpp - Nullità

Non può essere considerato abnorme il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per vizio di esercizio dell’azione...