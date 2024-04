La continuità aziendale tra dogma e realtà

Specializzazione ma anche capacità di dialogo, di confronto e flessibilità. Sono le skills sempre più richieste agli avvocati che operano nel mondo della crisi d’impresa alla luce delle novità introdotte dall’entrata in vigore, dopo molteplici rinvii e modifiche, della riforma prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il nuovo Codice mette al centro la continuità aziendale.

Il valore della prosecuzione dell’attività era già contenuto nelle precedenti riforme parziali della normativa fallimentare, ma nel Codice diventa la stella polare della nuova normativa. L’introduzione di strumenti che consentano di salvare aziende ancora vitali e di meccanismi volti ad anticipare l’emersione della crisi ha modificato e sta modificando l’approccio degli avvocati. In passato si trattava soprattutto di tutelare una delle due parti contrapposte: il debitore o i creditori ora invece, se l’obiettivo è salvare l’azienda bisogna entrare in dialogo con tutti i soggetti coinvolti. Serve quindi capacità di negoziazione e di confronto.

Nella composizione negoziata questo cambiamento è al massimo livello ma è presente anche negli altri strumenti previsti dal Codice. «È una consulenza a tutto tondo in cui bisogna capire qual è l’abito su misura giusto per la situazione che si sta affrontando. Per questo le conoscenze più specialistiche vanno combinate con flessibilità e capacità di confronto».

È quanto si andrà ad esaminare ed approfondire il prossimo 3 maggio nel convegno di studi organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope con illustri relatori e massimi esperti della materia nei diversi ambiti.

APPUNTAMENTO

VENERDÌ, 03 MAGGIO 2024 DALLE 09:30 ALLE 18:30 A VILLA DORIA D’ANGRI - NAPOLI

Il Convegno è accreditato con 8 CFU dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’ODEC Napoli

