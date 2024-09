K&L Gates insieme a Ne.Plast nell’acquisizione di Birrificio Lariano

Stefano Bardella, Bruno Vascellari

K&L Gates ha assistito Ne.Plast S.n.c. nel consolidamento dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Birrificio Lariano S.r.l. L’azienda, fondata nel 2008 a Sirone (LC), è attiva nella produzione di birra artigianale non filtrata, non pastorizzata e senza conservanti di alta qualità e viene distribuita in tutta Italia.

Per K&L Gates ha agito un team guidato dal partner Stefano Bardella (in foto, a sinistra) insieme al counsel Bruno Vascellari (in foto, a destra) e al junior associate Lorenzo Fidanza per gli aspetti Corporate M&A.

Ne.Plast è stata altresì assistita per gli aspetti finanziari e contabili dal Rag. Daniele Cavadini e dalla dott.ssa Mara Bolzoni dello Studio Cavadini, coaudiuvati dal Dott. Massimo Venuti.

Il venditore è stato assistito dall’avv. Maria Elena Porqueddu di Studio Avvocati Torino e per gli aspetti finanziari e contabili dal dottor Daniele Pezzini dello studio Veritax.