La denuncia non fondata del lavoratore nei confronti del datore integra gli estremi della giusta causa di licenziamento a cura della Redazione Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Legittimità - Strumentalizzazione della denuncia nei confronti del datore di lavoro - Dovere di fedeltà - Vincolo fiduciario - Violazione - Sussiste.

La condotta tenuta dal lavoratore di strumentalizzazione della denuncia penale nei confronti del datore integra un illecito disciplinare, non solo in quanto violativa del dovere di fedeltà, ma anche perché lesiva dei più generali canoni di correttezza e buona fede. Pertanto, tale condotta...