La destinazione di locale ad alloggio del portiere è inquadrabile nello schema della servitù

Condominio - Alloggio del portiere - Servizio di portineria - Art.1117 c.c. - Servitù di parcheggio - Vantaggio del fondo dominante

Sia nei periodi nei quali il Condominio eventualmente deliberi di non avvalersi del servizio di portierato, sia nel caso in cui il Condominio deliberi la cessazione definitiva di quel servizio, sono i proprietari che possono utilizzare l’immobile. La situazione che ne deriva non è differente dalla servitù di parcheggio, riconosciuta a condizione che la facoltà ...