La figura del volontario nel Codice del Terzo Settore di Annunziata Candida Fusco *

L'articolo citato definisce il volontario come "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune"; caratteristiche del suo servizio sono la spontaneità, la gratuità, l'assenza di fini di lucro

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ha, tra le altre cose, ridisegnato la figura del volontario, ora tracciata nell'art. 17, che se ne occupa in via generale, riservando la disciplina di dettaglio alle norme sulle ODV - Organizzazioni di Volontariato (artt. 32 – 33) e sulle APS - Associazioni di Promozione Sociale (art. 35 -36).

Premesso che non ci occuperemo in questa sede della disciplina specifica prevista per queste ultime due forme associative né di quelle figure di volontari...