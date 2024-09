La finalità esclusivamente investigativa esclude l’emissione del mandato di arresto europeo

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Emissione per finalità investigative - Esclusione - Ammissibilità solo per finalità di esercizio dell’azione penale.

Il mandato di arresto europeo, nel diritto dell’Unione europea, non può essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi...