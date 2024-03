La firma digitale non riconosciuta dal software di cancelleria non è mancante

La Cassazione chiarisce che la norma,che impone la sottoscrizione digitale dell’atto di impugnazione non fa scattare l’inamissibilità dell’atto perché la firma apposta digitalmente non è riconosciuta dal software adottato dalla cancelleria del giudice al quale viene sottoposto. Ciò che è sanzionato con l’inammissibilità è quindi solo l’”assenza” di tale adempimento, che garantisce la genuinità e la provenienza dell’atto. Al contrario l’”irregolarità” - dovuta all’uso da parte del difensore di un diverso software da quello adottato dall’ufficio - non pone nel nulla l’impugnazione proposta in applicazione del generale principio di economia processuale del favor impugnationis.

La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 10470/2024 - ha accolto il ricorso contro la declaratoria di inammissibilità dello stesso per il difetto riscontrato nell’apposizione della sottoscrizione digitale di tipo “Pades-B” che era stata effettuata utilizzando il software “InfoCert Tinexta Group Dike Go Sign”, applicazione riconosciuta dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale).

Infatti, la sottoscrizione non era stata riconosciuta dal sistema in dotazione alla cancelleria che utilizzava per la verifica dell’esistenza della sottoscrizione digitale da parte dell’avvocato il software “Aruba Sign”. L’atto ritenuto inammissibile era stato depositato a mezzo di un un file pdf che in calce riportava la dicitura “Firmato digitalmente” e il nome dell’avvocato depositante. Ma come detto il sistema della cancelleria non aveva riconosciuto la sottoscrizione digitale, di fatto apposta. Non poteva quindi affermarsi come aveva fatto l’ordinanza ora annnullata senza rinvio che l’impugnazione fosse inammissibile per mancanza della firma digitale, che in realtà non mancava, ma era solo irregolare. L’irregolarità non giustificava l’inammissibilità dell’atto che - a norma della lettera a) del comma 6-sexies dell’articolo 24 del Dl 137/2020 - scatta solo per l’assenza della sottoscrizione digitale dello stesso.