La garanzia assicurativa rca copre il danno dolosamente arrecato al danneggiato anche se avvenuto in una strada di natura privata

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore - Copertura assicurativa - Danneggiato - Art. 2054 cc – Danno provocato con dolo – Uso adeguato del veicolo

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest’ultimo, risultando irrilevante pure la circostanza che l’area di circolazione non risulti ordinariamente adibita ...