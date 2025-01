L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“LA GIUSTIZIA SPORTIVA: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER L’AVVOCATURA”.

Il seminario rappresenta un’importante occasione di approfondimento sul ruolo dell’avvocato nel settore della giustizia sportiva. Attraverso gli interventi di illustri relatori, tra cui il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri e avvocati esperti di diritto sportivo con incarichi negli organi di giustizia federale, verranno analizzati i meccanismi e le peculiarità della giustizia sportiva, evidenziando le prospettive professionali per gli avvocati che desiderano operare in questo ambito. L’evento si propone di fornire strumenti pratici e conoscenze specialistiche per cogliere le opportunità offerte da un settore in costante evoluzione, nel quale l’Avvocatura può svolgere un ruolo sempre più strategico.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 18 febbraio dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione.

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA