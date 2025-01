La legge sull'autonomia differenziata si colloca sui binari della Costituzione

La sentenza n. 192 del 2024 sulla "legge Calderoli" emessa dalla Consulta alcune settimane fa si può definire "storica", per il rilevantissimo impatto sulla ricostruzione complessiva dell'assetto costituzionale del nostro regionalismo. Anche se, come ci illustra nel suo editoriale Giulio M. Salerno, si colloca in un percorso ancora non facile per l'attuazione dell'autonomia differenziata, ove è probabile che l'adozione di scelte rilevanti sarà posticipata in attesa dell'esito del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo e, conseguentemente, dell'esito dell'eventuale consultazione popolare.