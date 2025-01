LA LETTURA PER TEMI - Un vademecum per temi sulle novità della riforma

Legge 25 novembre 2024 n. 177 ha inteso rispondere alle continue campagne afferenti la sicurezza con un ampio pacchetto di modifiche che ruota, anzitutto, attorno agli articoli 186 e 187 del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata, la quale include anche novelle agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (rispettivamente: omicidio stradale e lesioni stradali) volta a coordinare tali disposizioni con il nuovo testo del codice della strada

Dopo l'analisi articolo per articolo della legge 25 novembre 2024 n. 177 proponiamo ai nostri lettori una guida rapida a temi alle novità apportate al codice della strada. Per gli aspetti penalistici legati alla guida in stato di alterazione si rimanda ai successivi contributi in materia a cura di Aldo Natalini.