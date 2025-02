La liquidazione giudiziale del correntista

la QUESTIONE In caso di apertura della liquidazione giudiziale a carico del correntista, il cui conto corrente presenta un saldo negativo, di quali produzioni documentali è onerata la banca che intenda insinuare il proprio credito al passivo? Nel caso di incompletezza della produzione degli estratti conto, attesa la mancanza di quelli che dovrebbero documentare la prima frazione del rapporto di conto corrente, il credito della banca è comunque suscettibile di ammissione al passivo? In cosa consiste il criterio dell’azzeramento del saldo?

Il regime normativo-disciplinatorio della crisi d’impresa

La materia concorsuale è disciplinata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in seguito “Codice della crisi”, “Codice” o “c.c.i.”), successivamente modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 e con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Quest’ultimo decreto, in particolare, è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo...