La mediazione penale come strumento risolutorio del mobbing

Avrà luogo il prossimo 23 ottobre dalle 17,00 alle 19,00 presso la sala Nicoletta Calcagni, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del Comune di Roma, il convegno dal titolo

"LA MEDIAZIONE PENALE COME STRUMENTO RISOLUTORIO DEL MOBBING"

organizzato da S.I.AVV. sindacato e con il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.



In un contesto dove la fattispecie criminosa del Mobbing non è ancora normata e disciplinata, ma riconosciuta tramite l'attività giurisprudenziale, in particolare della Suprema Corte di Cassazione, è necessario dibattere su una specifica normazione della fattispecie in oggetto. Per contrastare questo annoso problema, emergono diverse scuole di pensiero: una che vorrebbe inquadrare il Mobbing come un reato; un'altra che vorrebbe che lo stesso fosse disciplinato come un illecito civile.



Il convegno si pone l'obiettivo di mediare questa contrapposizione teorica con la proposta di utilizzare l'Istituto della Mediazione penale come valido strumento per risolvere in un tempo celere eventuali cause riguardanti la fattispecie in oggetto. In tal modo il lavoratore vittima di Mobbing sarebbe risarcito tramite un accordo raggiunto con il colpevole, ottenendo così in tempi più veloci la revoca del demansionamento in violazione dello ius variandi (ex art. 2103 del c.c.) subito dal lavoratore e allo stesso tempo permetterebbe al colpevole di ottenere una pena ridotta grazie al suddetto accordo.



Il Convegno è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.



