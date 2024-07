La notifica anche se eseguita presso indirizzo sbagliato è valida se raggiunge lo scopo

Due significative puntualizzazioni della Cassazione (ordinanza n. 21444/24) in ambito tributario. La prima è costituita dalla notifica che - anche se effettuata presso altro indirizzo rispetto a quello indicato dal contribuente - si considera legittima se il privato ne è venuto a conoscenza in qualche modo proponendo ricorso entro i termini di legge. In seconda battuta i Supremi giudici hanno chiarito che, in mancanza di dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici...

