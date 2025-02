LA NUOVA TUN NAZIONALE - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO - Macrolesioni: operativa dal 5 marzo la Tabella nazionale a "punto variabile"

Siamo alla svolta per il danno non patrimoniale. Infatti, Il 18 ferbbraio 2025 è finito il travaglio ventennale sui valori di risarcimento delle macrolesioni per sinistri stradali e da responsabilità sanitaria: è "nata" la Tabella unica nazionale (Tun), con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpr n. 12 del 13 gennaio 2025.