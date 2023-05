La parentela mafiosa non basta per negare il controllo giudiziale di Giovanbattista Tona









I legami familiari di soci e amministratori con soggetti collusi con la criminalità organizzata non rendono di per se soli l’impresa “irredimibile” e il Tribunale sezione misure di prevenzione non può respingere una richiesta di sottoposizione al controllo giudiziario volontario avanzata da una società colpita da interdittiva, affermando che i rapporti di parentela prefigurano non un rischio di infiltrazione ma una più grave condizione di intraneità alle dinamiche mafiose.

Queste emerge dalla sentenza...