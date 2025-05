L'abrogazione dell'abuso d'ufficio

Nell'attesa dell'esito del controllo di legittimità costituzionale che la Consulta affronterà il prossimo 7 maggio, con potenziali effetti in malam partem in ordine alla intervenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio, l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia in commento, a cui si è allineato anche il Tribunale di Cagliari con successiva ordinanza del 24 ottobre 2024, ci offre lo spunto per comprendere le ragioni che dissentono dalla avvertita esigenza di opinare sulla tenuta della scelta ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi