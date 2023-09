La pergotenda lede il diritto di «veduta in appiombo» di Fulvio Pironti

Va rimossa la pergotenda stabilmente ancorata alla facciata condominiale in quanto lede permanentemente il diritto di veduta in appiombo del proprietario del piano immediatamente sovrastante. E' l'interessante precisazione della Corte di Appello di Napoli resa con sentenza n. 3122 pubblicata il 29 giugno 2023.



La vicenda

I proprietari di un alloggio sito al primo piano di un edificio condominiale installavano sul terrazzo esclusivo una pergotenda retrattile in violazione delle distanze legali. I...