La posizione del Tar Sicilia è coerente con il criterio del favor partecipationis

Le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri, accreditati dall'ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. Così il Tar Sicilia con la sentenza 2096/2024.

Lo svolgimento delle procedure concorsuali rappresenta il terreno per vagliare gli standard di comportamento richiesti sia all'amministrazione aggiudicatrice che ai soggetti partecipanti alla gara pubblica. Come è noto, con l'introduzione della normativa di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, c.d. Codice dei contratti pubblici, il legislatore ha tipizzato di certo i principi che presiedono la materia concorsuale e che, tuttavia, non possono che ritenersi già immanenti nel sistema.

