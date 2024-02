La procura alle liti secondo le Sezioni Unite

Procura alle liti

L’art. 83 c.p.c. prevede che quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure in uno degli atti elencati in maniera non tassativa dal terzo comma art. 83 c.p.c.

Si tratta in questa sede di verificare se, in quale modo e con quali effetti, è possibile procedere alla sanatoria della procura nulla.

La sanatoria ex...