La punibilità dell'aiuto al suicidio

Con l'ordinanza in commento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. in relazione alla condotta di aiuto al suicidio.

Nel caso di specie, è stato instaurato un procedimento penale a carico di Marco Capato, il quale, in adesione alla chiara e manifesta volontà di aiuto per realizzare quella che ritenevano essere la fine delle loro sofferenze, in un caso, di un paziente colpito da un grave forma di...